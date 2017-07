Ekelhaft! Bissattacke gegen US- Stürmer Altidore

Es läuft die 59. Minute als bei El Salvadors Verteidiger Henry Romero die Sicherungen durchbrennen. Zu diesem Zeitpunkt führt der Favorit aus den USA bereits mit 2:0 und steht mit einem Bein im Halbfinale des Gold Cups im eigenen Land.

Bei einem Gerangel im Strafraum, wie es in jeder Partie vorkommt, beißt der Verteidiger den amerikanischen Angreifer Jozy Altidore in die Schulter. Da werden Erinnerungen an die WM 2014 und Luis Suarez wach, der den Italiener Giorgio Chiellini gebissen hatte. Altidore ging daraufhin zu Boden.

Kein Platzverweis

Wie auch 2014 bei Suarez verzichtete der Schiedsrichter auch im Fall von Romero auf einen Platzverweis. Ihm droht nun aber eine nachträgliche Sperre für seine dumme Aktion.

Die Partie war bereits zur Halbzeit entschieden. Die Treffer von Omar Gonzalez (41. Minute) und Eric Lichaj in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgten für den ungefährdeten 2:0- Sieg der Amerikaner.

Im Halbfinale treffen die Gastgeber, beim Kontinentalturnier von Nord- und Zentralamerika, sowie der Karibik, auf Costa Rica, dass mit 1:0 gegen Panama siegte. Die weiteren Viertelfinalpaarungen lauten: Mexiko- Honduras und Kanada- Jamaika.