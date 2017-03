Eintracht Frankfurt verliert zum 4. Mal in Serie!

Eintracht Frankfurt hat in der deutschen Bundesliga die vierte Niederlage en suite kassiert. Gegen den SC Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Sonntag mit 1:2. Florian Niederlechner erzielte in der 25. und 59. Minute beide Tore für den Aufsteiger, die Eintracht war vor 50.000 Zuschauern durch Branimir Hrgota 1:0 in Führung gegangen (11.).