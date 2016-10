Eintracht Frankfurt prolongiert die "Fohlen"- Krise

Während sich bei Mönchengladbach nun langsam aber sicher eher Enttäuschung breitmacht, ist man bei der SGE vergleichsweise frohgemut: Im Vorjahr erst in der Relegation dem Abstieg in die zweite Liga entgangen, lacht die Elf von Niko Kovac derzeit sogar von Platz sechs in der Tabelle. Und das nicht unverdient, zumindest wenn es nach dem Auftritt der Frankfurter im Borussia- Park geht.

Die defensiv sehr strukturiert und diszipliniert auftretenden Gäste ließen die von der Qualität ihrer Einzelspieler her wohl besseren Heimischen nur ganz selten gefährlich werden.

Ein Schuss des Borussia- Schweden Oscar Wendt, den der finnische Eintracht Goalie Lukas Hradecky gerade noch an die Querlatte abwehren konnte (71.) war schon die beste Chance im ganzen Spiel. Zuvor hatten das Ex- "Fohlen" Branimir Hrgota mit einem Schuss ins Außennetz (25.) und Omar Mascarell (54.) gute Möglichkeiten für die Eintracht vergeben. Am Ende war das Remis wohl das logische Resultat in diesem Spiel.

Die Ergebnisse der 9. Runde:

Freitag

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0:0

Samstag

FSV Mainz 05 - FC Ingolstadt 04 2:0

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:2

FC Augsburg - Bayern München 1:3

Werder Bremen - SC Freiburg 1:3

SV Darmstadt - RB Leipzig 0:2

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (18.30 Uhr)

Sonntag

1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin (15.30 Uhr)

1. FC Köln - Hamburger SV (17.30 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 8 6 2 0 16 20 2. Leipzig 8 5 3 0 9 18 3. Hertha BSC 8 5 2 1 5 17 4. Hoffenheim 8 4 4 0 6 16 5. Köln 8 4 3 1 7 15 6. E. Frankfurt 9 4 3 2 5 15 7. Dortmund 8 4 2 2 10 14 8. Freiburg 8 4 0 4 -2 12 9. Gladbach 9 3 3 3 -2 12 10. Mainz 8 3 2 3 -1 11 11. Leverkusen 8 3 1 4 -1 10 12. Augsburg 8 2 2 4 -4 8 13. Darmstadt 8 2 2 4 -7 8 14. Schalke 04 8 2 1 5 -1 7 15. Bremen 8 2 1 5 -11 7 16. Wolfsburg 8 1 3 4 -6 6 17. Ingolstadt 8 0 2 6 -10 2 18. Hamburg 8 0 2 6 -13 2