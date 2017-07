Einbruch beim FC Köln: 15.000 Euro Schaden

Die Fußballer des deutschen Bundesligisten 1. FC Köln sind in der Nacht auf Freitag in ihrem Trainingslager in Kitzbühel Opfer von Einschleichdieben geworden. Wie die Polizei am Samstag bestätigte, stahlen Unbekannte 50 Paar Fußballschuhe und 20 Trainingsbälle. Der Schaden wurde mit rund 15.000 Euro beziffert.