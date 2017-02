Ein Millimeter entscheidet über Tor oder Nicht- Tor

Eindhoven- Torhüter Jeroen Zoet hat am Sonntag in der niederländischen Ehrendivision beim 1:2 bei Feyenoord Rotterdam ein kurioses Eigentor fabriziert (siehe Video oben). Nachdem er einen Kopfball aus kurzer Distanz pariert hatte, nahm Zoet den Ball von der Torlinie aus an die Brust. In dem Moment muss die kleine Lampe am Handgelenk von Schiedsrichter Bas Nijhuis aufgeleuchtet haben, dieser erkannte auf Tor.