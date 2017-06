Ein "Löwe" für die "Bullen"

Pongracic, der am Montagvormittag die medizinischen Tests positiv absolvieren konnte, debütierte im April 2017 bei den Münchner Löwen, absolvierte im Saisonfinale sechs Partien in der zweiten deutschen Bundesliga und kam in der ersten Relegationspartie gegen Jahn Regensburg ebenfalls zum Einsatz.

Freund "sehr glücklich"

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, über den Neuzugang: "Wir sind sehr glücklich, mit Marin Pongracic einen jungen, sehr talentierten Innenverteidiger verpflichten zu können. Marin passt mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, perfekt zu unserer Philosophie und es steckt noch großes Potenzial in ihm."