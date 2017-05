Ein Jahr geht noch! Hofmann hat noch nicht genug

Lange war in den vergangenen Wochen spekuliert worden, Hofmann selbst hatte sich nie zu einer Stellungnahme hinreißen lassen, erklärte stets: "Ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen." Jetzt aber schon. Wie er am frühen Dienstagnachmittag bei der Pressekonferenz im Allianz Stadion erklärte, will er Rapid weiter als Spieler zur Verfügung stehen: "Ich habe mir das sehr lange überlegt und bin jetzt froh, verkünden zu können, dass ich noch ein Jahr anhänge."

Foto: APA/HANS PUNZ

Spieler und Talentemanager

Hofmann wird parallel zu seiner Spielertätigkeit langsam auch im Management Fuß fassen. Konkret soll er Talentemanager werden. "In dieser Funktion ist Steffen die ideale Besetzung", sagte Sportchef Fredy Bickel. "Wer mich kennt, weiß, dass ich immer spielen will, das wird auch in der nächsten Saison so sein. Ich weiß aber auch, dass es viele gute Jungs im Kader gibt, die meinen Platz in der Mannschaft haben wollen. In erster Linie bin ich aber schon noch Spieler. In die Aufgabe daneben werde ich langsam reinwachsen." Diese Aufgabe besteht laut Bickel vor allem darin, "dass Steffen die jungen Spieler ganzheitlich betreut". Das reiche von Telefonaten mit talentierten Spielern über Trainingsbesuche bis hin zu Unterstützung in schulischen Angelegenheiten.

Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Wien Energie bleibt an Bord

Verlängert wurde auch eine andere Liaison: Wien Energie bleibt zumindest bist 2019 Hauptsponsor des SK Rapid. "Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht für den gesamten Verein", so Rapid- Manager Christoph Peschek.