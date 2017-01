Edomwonyi wechselt von Sturm Graz zu Rizespor

"In den vergangenen Monaten haben wir bereits Angebote für Bright Edomwonyi abgelehnt", meinte Sturms Geschäftsführer Sport Günter Kreissl in einer Aussendung seines Klubs. "Dieses Mal, nach mehreren Verhandlungsgesprächen, ist der Transfer nun auch für den SK Sturm als wirklich lukrativ zu bezeichnen."

Edomwonyi, der 2012 von Red Bull Salzburg nach Österreich geholt worden war, wechselte im Winter 2015 von Hartberg zu Sturm und erzielte in 59 Pflichtspielen zwölf Tore, in der laufenden Saison traf er vier Mal. Ersatz steht laut Kreissl in Philipp Zulechner bereit, der im Sommer auch im Hinblick auf einen möglichen Abgang Edomwonyis geholt worden sei. Man halte die Augen freilich weiter offen, betonte Kreissl: "Wir schauen uns aber ebenso am Markt um. Sollte sich etwas ergeben, dass uns zusätzliche Alternativen in unserem Offensivspiel bietet, überlegen wir dennoch nachzubessern."