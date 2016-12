Droht Chapecoense nach Flugzeugabsturz Geldstrafe?

Die ganze Fußballwelt trauert mit dem brasilianischen Klub Chapecoense - Schweigeminuten wurden in Stadien abgehalten, ehemalige Top- Stars wollen sich freiwillig dem Erstligisten anschließen. Nur Brasiliens Fußballverband zeigt sich anscheinend herzlos gegenüber dem Verein, der bei einem Flugzeugabsturz fast die komplette Profi- Mannschaft verlor.

Weil der Klub zum letzten Spiel der Südamerika- Meisterschaft nicht antreten konnte, soll eine Geldstrafe von 30.000 Euro sowie ein Punktabzug von zwei Zählern verhängt worden sein. Auch der Gegner Atletico Mineiro müsse eine Strafe zahlen.

Foto: Associated Press

Sportgericht dementiert

Das brasilianische Sportgericht dementierte allerdings auf Anfrage der spanischen Zeitung "AS". Es gäbe keine Sanktionen für Chapecoense und Atletico Mineiro. Dies sei bereits am 1. Dezember vereinbart worden.

Beim Flugzeugunglück in Kolumbien kamen am 28. November in der Nähe von Medellin insgesamt 71 Menschen ums Leben. Die Mannschaft des brasilianischen Erstligisten befand sich an Bord auf dem Weg zum Final- Hinspiel der Copa Sudamericana. Nur drei Spieler überlebten den Absturz.