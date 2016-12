Dortmund holt nach 0:2- Rückstand Remis bei Real

Die Truppe von Coach Thomas Tuchel wahrte dank eines späten Tors von Marco Reus (88.) den Zwei- Punkte- Vorsprung auf den ebenfalls ins Achtelfinale aufgestiegenen schärfsten Rivalen. Als Draufgabe sicherte sich der BVB auch noch einen neuen Gruppenphase- Torrekord. Mit 21 Treffern konnte die bisherige Bestmarke von Manchester United, Real und FC Barcelona (je 20) überflügelt werden. Für Real waren das 34. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und die Egalisierung des seit 1988/89 gehaltenen Klubrekords ein schwacher Trost.

Dortmund vom Start weg bei Real im Hintertreffen

Spaniens Tabellenführer stellte sein großes Selbstvertrauen von Beginn an unter Beweis, hatte die Partie klar im Griff, profitierte aber auch von vielen Dortmunder Fehlern. Die Führung war hoch verdient, Karim Benzema drückte am Fünfer eine Carvajal- Hereingabe über die Linie (28.). Die Gäste kamen erst danach etwas besser rein, bei einem Schürrle- Freistoß durch die Mauer zeigte Reals Keylor Navas eine Glanzparade (39.).

Benzema mit vermeintlicher Vorentscheidung zum 2:0

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte der BVB mehr für das Spiel zu machen, die Effektivität fehlte aber und das rächte sich schnell. Nach Rodriguez- Idealflanke hatte Benzema keine Mühe, per Kopf zu vollenden (53.). Der Franzose machte mit seinem Tor Nummer 50 sein Champions- League- Jubiläum perfekt. Die Deutschen gaben aber nicht auf und sorgten weiter für Spannung. Pierre- Emerick Aubameyang hatte keine Mühe, eine Schmelzer- Hereingabe einzunetzen (60.).

"Joker" Reus belohnt Dortmunder Bemühungen

Da Cristiano Ronaldo nur die Stange traf (78.) blieben die Gäste im Spiel und sie belohnten sich in der Schlussphase für einen vor allem nach dem Seitenwechsel starken Auftritt noch selbst. Nach einem Bilderbuch- Konter und Aubameyang- Vorarbeit hatte "Joker" Reus keine Mühe den Ausgleich herzustellen (88.). Real blieb damit wie zuletzt im Clasico in Barcelona (1:1) sieglos. Im Parallelspiel sicherte sich Legia Warschau mit einem 1:0- Sieg gegen Sporting Lissabon noch Rang drei und den Umstieg in die Europa League.

Leverkusen gewinnt mit Özcan, Dragovic und Baumgartlinger

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt setzte sich in einem schon bedeutungslosen Gruppe- E-Topduell mit AS Monaco klar 3:0 durch. Goalie Ramazan Özcan gab dabei sein Europacup- Debüt, auch Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic spielten durch. Dahinter sicherte sich Tottenham mit einem 3:1- Sieg gegen ZSKA Moskau Platz drei. Delle Alli (38.), Harry Kane (45.+1) und ein unglückliches Eigentor von Igor Akinfejew (77.) waren spielentscheidend. Kevin Wimmer sah die Partie nur von der Bank aus.

Leicester City geht mit B- Elf beim FC Porto 0:5 unter

Eine herbe Pleite gab es für Englands Meister Leicester City in Porto. Die Engländer traten mit einer B- Elf in Portugal desaströs auf und gingen deshalb zu Recht unter. Der Arbeitgeber von Christian Fuchs, der genauso wie zahlreiche Stammkräfte geschont wurde, war schon zuvor als Gruppe- G-Sieger festgestanden und kassierte nun die erste Niederlage in diesem Bewerb überhaupt. Porto sicherte sich damit aus eigener Kraft Rang zwei, dem FC Kopenhagen half auch ein 2:0- Erfolg beim punktlosen Schlusslicht Club Brügge nichts mehr.

FC Sevilla schafft mit 0:0 gegen Lyon den Aufstieg

In der Gruppe H reichte dem FC Sevilla ein 0:0 in Lyon für das Weiterkommen. Die Partie war aber interessanter als es das Ergebnis aussagt. Sevillas Vitolo (19./Stange) sowie Lyons Tolisso (24./Latte) und Valbuena (37./Stange) scheiterten schon vor der Pause am Aluminiumgehäuse. Sevilla hat damit nach drei Europa- League- Erfolgen hintereinander endlich einmal die Chance auch in der Königsklasse einmal so richtig aufzuzeigen. Spitzenreiter Juventus Turin gab sich mit einem 2:0- Sieg gegen Dinamo Zagreb keine Blöße.

Alle Mittwoch- Ergebnisse:

Gruppe E:

Bayer Leverkusen - AS Monaco 3:0 (1:0)

Tore: Jurtschenko (30.), Brandt (48.), De Sanctis (82./Eigentor)

Tottenham Hotspur - ZSKA Moskau 3:1 (2:1)

Tore: Alli (38.), Kane (45.+1), Akinfejew (77./Eigentor) bzw. Dsagojew (33.)

Gruppe F:

Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 (1:0)

Tore: Benzema (28., 53.) bzw. Aubameyang (60.), Reus (88.)

Legia Warschau - Sporting Lissabon 1:0 (1:0)

Tor: Guilherme (30.)

Gelb- Rote Karte: Carvalho (85./Foul/Sporting)

Gruppe G:

FC Porto - Leicester City 5:0 (3:0)

Tore: Silva (6., 65./Elfmeter), Corona (26.), Brahimi (44.), Jota (77.)

Club Brügge - FC Kopenhagen 0:2 (0:2)

Tore: Mechele (8./Eigentor), Jorgensen (15.)

Gruppe H:

Olympique Lyon - FC Sevilla 0:0

Juventus Turin - Dinamo Zagreb 2:0 (0:0)

Tore: Higuain (52.), Rugani (73.)

Aufstieg ins Achtelfinale: AS Monaco, Bayer Leverkusen (Dragovic, Baumgartlinger, Özcan), Borussia Dortmund, Real Madrid, Leicester City (Fuchs), FC Porto, Juventus Turin, FC Sevilla

Umstieg in Europa League: Tottenham Hotspur (Wimmer), Legia Warschau, FC Kopenhagen, Olympique Lyon