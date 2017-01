Doppelpack! Arnautovic schießt Stoke zum Sieg

Marko Arnautovic hat am Samstag seine Saisontore zwei und drei in der Premier League erzielt. Der ÖFB- Teamkicker war maßgeblich am 3:1- Erfolg von Stoke City bei Sunderland beteiligt. Der 27- Jährige sorgte in der ersten Hälfte innerhalb kurzer Zeit für einen Doppelschlag (15.,22.). Es war sein erster Doppelpack im englischen Oberhaus seit jenem beim 2:1 gegen Aston Villa (27. Februar 2016).