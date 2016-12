Dieser Finaltraum wird für Andi Ivanschitz wahr

Die Partie vor 36.000 Zuschauern war an Spannung nur schwer zu überbieten. Die Wechselspieler Benoit Cheyrou (98.) und Tosaint Ricketts (100.) trafen schließlich in der Verlängerung für den erstmals in einem MLS- Endspiel stehenden FC. Erstmals kämpft damit ein kanadisches Team um den Titel. Seattle hatte sich gegen Colorado (2:1, 1:0) die Final- Teilnahme gesichert.

Wie erwartet gab der frühere Chelsea- Star Didier Drogba das Ende seiner Zeit in Montreal bekannt. Ob der Ivorer seine Profi- Karriere beendet, ist noch nicht bekannt.

Foto: GEPA

Die Begeisterung bei den Sounders ist jedenfalls riesengroß.