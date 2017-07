DFB- Teamspieler Rüdiger von Roma zu Chelsea

Auch Rüdigers Ex- Verein VfB Stuttgart dürfte an dem Transfer mitverdienen. Die Schwaben hatten den Abwehrspieler 2015 zunächst für vier Millionen Euro an die Römer verliehen, die dann schließlich für weitere neun Millionen Euro die Kaufoption gezogen hatten. Damals war eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf ausgehandelt worden.

Vergangene Saison kam Rüdiger nach einem Kreuzbandriss auf 26 Einsätze in der Serie A.