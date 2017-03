DFB droht Millionen- Nachzahlung in WM- Affäre

Dem Deutschen Fußball- Bund (DFB) drohen laut Medienberichten in der Affäre um die WM 2006 Steuernachzahlungen von geschätzt bis zu 25 Millionen Euro. Hintergrund ist die Rückzahlung eines ominösen Darlehens von 6,7 Millionen Euro, die der DFB im Jahr 2005 über den Weltverband FIFA an den früheren Adidas- Chef Robert Louis- Dreyfus geleistet hat. Diese Zahlung wurde in der Steuererklärung zur WM 2006 als Kostenbeitrag zu einer WM- Gala verbucht, die jedoch nie stattfand.