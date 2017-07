Deutschland kürt sich zum U21- Europameister!

Deutschland hat zum erst zweiten Mal in der Geschichte bei der U21- EM den Titel gewonnen. Die DFB- Auswahl behielt am Freitagabend im Endspiel in Krakau gegen Spanien mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Zum Matchwinner avancierte Mitchell Weiser (40.), er sorgte dafür, dass die Deutschen nach 2009 wieder einmal den Pokal beim wichtigsten Juniorenturnier Europas in die Höhe heben durften.