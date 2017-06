Deutsche Liga startet mit Krachern in die Saison

Die erste Partie einer Bundesliga- Saison ist stets dem Meister vorbehalten. Für Serienmeister Bayern ist das bereits zum fixen Standard geworden. Dieses stellt sich den Bayern, zur Saisoneröffnung am 18. August (Ankick 20:30 Uhr), mit Leverkusen gleich einmal ein ziemliches Kaliber in den Weg. Zu Beginn der letzten Saison hatten die Bayern Werder Bremen, relativ mühelos, mit 6:0 nach Hause geschickt.

Viel Brisanz an Spieltag eins

Aber auch bei den übrigen Partien des ersten Spieltags gibt es interessante Begenungen. So kommt es in Gladbach gleich zum Rhein- Derby zwischen der Borussia und Peter Stögers Kölnern. Zudem empfangen die Schalker ÖFB- Legionäre Schöpf und Burgstaller RB Leipzig. Borussia Dortmund beginnt die Saison beim Fast- Absteiger in Wolfsburg.

Die übrigen Partien: Hoffenheim- Bremen, Berlin- Stuttgart, Freiburg- Frankfurt, Hamburg- Augsburg und Mainz- Hannover.

Die erste Partie der zweiten deutschen Liga bestreiten, bereits am 28. Juli, die ehemaligen Bundesligisten VfL Bochum und St. Pauli.