Das sah böse aus! Ibrahimovic schwer verletzt?

"Ich will abwarten - aber mein Gefühl ist kein gutes." Manchester- United- Trainer Jose Mourinho sprach nach dem mühevollen 2:1- Sieg gegen Anderlecht in der Europa League auf den Punkt, was viele befürchten: Superstar Zlatan Ibrahimovic könnte mit einer schwern Knieverletzung länger ausfallen (siehe auch Video oben).