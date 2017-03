Das "Sabitzer- Tor" gehört jetzt Arnautovic

Marko Arnautovic ist nachträglich von UEFA und FIFA zum offiziellen Torschützen des 1:0 von Österreichs Nationalteam in der WM- Qualifikation gegen die Republik Moldau ernannt worden. Das bestätigte der ÖFB am Donnerstag. Ursprünglich war der Treffer beim 2:0- Sieg am Freitag im Happel- Stadion Marcel Sabitzer gutgeschrieben worden.