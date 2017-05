"Das ist Wahnsinn" - Streich sauer auf Bayern

Der Fußball geriet für ihn an diesem Tag fast schon zur Nebensache. "Es war ein Fußballspiel und das Fußballspiel war von allem, was ich gesehen habe, das Tollste", so Streich. Kritik gab’s an der Halbzeit- Show: "Das ist ein Fußballstadion und wenn du dann als Mannschaft acht Minuten warten musst, ist das Wahnsinn." Aufgrund des Auftritts von Anastacia verzögerte sich der Anpfiff der zweiten Hälfte, da der Abbau der Bühne viel Zeit in Anspruch nahm.

Arjen Robben fühlte mit Streich mit. Nach dem Spiel verriet der 51- jährige Streich: "Arjen ist zu mir gekommen und hat gesagt: Das geht nicht, das ist für euch doch echt scheiße."

Hier im Video sehen Sie Bayerns Titelparty am Marienplatz:

