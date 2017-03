Daniel Royer "rockt" in New York die Major League!

Die Major League Soccer (MLS) ist seit August 2016 die Heimat von Daniel Royer. Wo er im Dress der New York Red Bulls im Herbst nach starkem Beginn von einem Muskelfaserriss gebremst wurde, mit Saisonstart im März zu alter Stärke fand: Zum 2:1 in Atlanta vor 55.000 Fans steuerte der 26- Jährige ein Tor bei - sein zweites in der US- Profiliga! Am Wochenende spulte der Flügelspieler beim zweiten Sieg im zweiten Spiel (1:0 über Colorado) erneut die volle Distanz ab. Sein Vertrag läuft bis Ende 2017 mit Option auf Verlängerung.