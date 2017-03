Damir Canadi: "Das war eine tolle Rapid!"

Rapid- Trainer Damir Canadi stellte sich nach der so bitteren 1:2- Pleite beim SK Sturm den Medien und musste wieder einmal über eine Pleite sprechen: "Aber diesmal war das eine sehr starke Leistung. Wir haben eine tolle Rapid gesehen. Ich werde die Mannschaft nicht niederhauen nach so einer Leistung, weil es keinen Grund dazu gibt. Dieses Spiel zu verlieren tut unheimlich weh, so bitter kann Fußball manchmal sein."