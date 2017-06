Cristiano Ronaldo ist Papa von Zwillingen geworden

Freilich: Offizielle Bestätigung gibt’s noch keine - in Portugal gilt es laut Medienberichten dennoch als gesichert, dass das Zwillingspärchen am vergangenen Donnerstag das Licht der Welt erblickt hat. Der TV- Sender SIC will sogar die Namen der beiden Kinder - eines Buben und eines Mädchens - erfahren haben: Eva und Mateo.

Übrigens: Die Mutter ist ziemlich sicher NICHT Cristiano Ronaldos spanische Freundin Georgina Rodriguez - das hätte man bei diversen Auftritten des Paares in den vergangenen Monaten wohl kommen sehen.

Vielmehr soll es sich bei der Mutter von Eva und Mateo um eine Leihmutter handeln, die die vergangenen Monate an der US- Westküste verbracht haben soll. Auch wenn es nie bestätigt worden ist, ranken sich ja auch um CR7s ersten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. Gerüchte, wonach er von einer Leihmutter ausgetragen worden sei.

Ganz oben im Video sehen Sie übrigens, dass der älteste von nunmehr drei Ronaldo- Sprösslingen fußballerisch ordentlich etwas auf dem Kasten hat!