CL: Schwere Aufgaben für Real, Bayern und Barca

Chelsea, Atletico Madrid und AS Roma kämpfen in Gruppe C neben Neuling Karabach Agdam um die Aufstiegsplätze fürs Achtelfinale. RB Leipzig mit Trainer Ralph Hasenhüttl und den ÖFB- Teamspielern Konrad Laimer, Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer tritt in Pool G gegen AS Monaco, FC Porto und Besiktas Istanbul an.

Foto: AP

Die Gruppe A bilden Benfica Lissabon, Manchester United, FC Basel und ZSKA Moskau. In Gruppe E wurden Spartak Moskau, FC Sevilla, Liverpool und NK Maribor mit Ex- Sturm- Graz- Coach Darko Milanic gelost. Schachtar Donezk, Manchester City, SSC Napoli, Feyenoord Rotterdam machen sich in Pool F die Achtelfinal- Plätze untereinander aus.

Der Modus: Die Top- 2 jeder Gruppe stehen im Achtelfinale, die Drittplatzierten steigen ins Europa- League- Sechzehntelfinale um, die Gruppenletzten sind ausgeschieden. Das Finale ist am 26. Mai 2018 in Kiew.

Hier die Gruppen im Überblick:

Gruppe A:

Benfica Lissabon

Manchester United

FC Basel

ZSKA Moskau

Gruppe B:

FC Bayern München

Paris Saint- Germain

Germain RSC Anderlecht

Celtic Glasgow

Gruppe C:

FC Chelsea

Atletico Madrid

AS Rom

Karabach Agdam

Gruppe D:

Juventus

FC Barcelona

Olympiakos Piräus

Sporting Lissabon

Gruppe E:

Spartak Moskau

FC Sevilla

FC Liverpool

NK Maribor

Gruppe F:

Schachtar Donezk

Manchester City

SSC Neapel

Feyenoord Rotterdam

Gruppe G:

AS Monaco

FC Porto

Besiktas

RB Leipzig

Gruppe H:

Real Madrid

Borussia Dortmund

Tottenham Hotspur

APOEL Nikosia

Spieltermine: 12./13. September, 26./27. September, 17./18. Oktober, 31. Oktober/1. November, 21./22. November, 5./6. Dezember