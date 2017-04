CL- Reform: Profiligen drohen mit Terminkollisionen

Die Vereinigung der europäischen Profiligen (EPFL) droht der Europäischen Fußball- Union (UEFA) im Streit um die Champions- League- Reform mit Terminkollisionen. Alle europäischen Ligen hätten nach dem Auslaufen einer Vereinbarung zwischen beiden Seiten am 15. März die Freiheit, ihre Spiele nach eigenem Ermessen anzusetzen, teilte die EPFL nach einer Sitzung am Freitag in Porto mit.