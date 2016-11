CL- Blamage! Bei den Bayern rumort es gewaltig

Im eiskalten Rostow am Don hat Bayern München den bisherigen Tiefpunkt unter Trainer Carlo Ancelotti erlebt. Beim FK Rostow setzte es in der Champions League eine 2:3 (1:1)- Bauchlandung. Da Atlético Madrid sich mit einem 2:0 gegen Eindhoven Platz eins sicherte, steigt Bayern erstmals seit der Saison 2009/10 nur als Gruppenzweiter ins Achtelfinale auf.

Foto: Associated Press

Erstmals unter Ancelotti kassierten die Bayern, bei denen David Alaba auf der Bank saß, drei Gegentore in einem Pflichtspiel. Der erste Champions- League- Sieg der vom Österreicher Ivan Daniliants trainierten Russen war verdient. Die pomadigen Münchner, die das Hinspiel 5:0 gewonnen hatten, haben nach dem 0:1 in Dortmund ihre Krise weiter verschärft. Costa, einer der wenigen Bayern- Aktivposten, erzielte mit dem 1:0 zwar das 400. Tor des Klubs in der Königsklasse. Aber der Brasilianer leitete dann mit einem bösen Fehlpass das 1:1 ein. Polos bediente Azmoun, der Boateng narrte und einnetzte. In einem seiner schwächsten Partien für die Bayern traf Boateng Noboa in der zweiten Hälfte im Strafraum am Schienbein. Polos nutzte den Elfer zum 2:1. Nach dem Ausgleich durch Bernat foulte Thiago unnötig Polos - den Freistoß versenkte Noboa gekonnt zum Sieg.

Ancelotti ehrlich

Kapitän Philipp Lahm, der in seinem 109. Spiel in der Champions League mit einem Kopfball fast sein erstes Tor erzielt hätte, analysierte kritisch: "Als FC Bayern muss man hier gewinnen. Wir sind aktuell zu sorglos." Trainer Carlo Ancelotti meinte: "Ich muss die Verantwortung übernehmen und das Team so schnell wie möglich wieder in die Spur bringen." Klubboss Karl- Heinz Rummenigge sprach Klartext: "Da hat etwas nicht gestimmt." Zu Boateng meinte er: "Jérôme muss wieder mehr zur Ruhe kommen. Da ist mir seit dem Sommer zu viel los." Da rumort es gewaltig.