Chelsea nach Sieg durch Costa- Tor Tabellenführer

Es war der neunte Sieg in Serie für die Blues, die sich in der von Taktik geprägten Partie gegen West Brom lange schwer taten. Durch den Heimerfolg hatte Chelsea 37 Punkte und zog in der Premier- League- Tabelle nach einer Nacht auf Platz zwei wieder an Arsenal (34 Punkte) vorbei, das am Samstag 3:1 gegen Stoke City gewonnen hatte. Am Mittwoch spielt Chelsea beim Tabellenletzten Sunderland, Arsenal bereits am Dienstag bei Everton.

Premier League, 15. Runde:

Samstag

Watford - Everton 3:2

Arsenal - Stoke City 3:1

Burnley - Bournemouth 3:2

Hull City - Crystal Palace 3:3

Swansea City - Sunderland 3:0

Leicester City - Manchester City 4:2

Sonntag

Chelsea - West Bromwich 1:0

Manchester United - Tottenham Hotspur 15.15 Uhr

Southampton - Middlesbrough 15.15 Uhr

Liverpool - West Ham 17.30 Uhr