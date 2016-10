Chelsea besiegt Aufsteiger Hull, Remis für Watford

Ö FB-

Liverpool bezwingt Swansea dank Milner- Elfmeter

Teamspieler Sebastian Prödl kam mit Watford im Heimspiel gegen Tabellennachbar Bournemouth über ein 2:2 nicht hinaus, der Steirer spielte dabei in der Innenverteidigung durch. Watford rangierte vorläufig auf Rang acht.

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League den vierten Sieg in Folge perfekt gemacht. Am Samstag verwandelten die "Reds" einen 0:1- Rückstand gegen Swansea noch in einen 2:1- Auswärtssieg.

Foto: AFP

James Milner traf in der 84. Minute per Elfmeter, zuvor hatte Roberto Firmino (55.) für das Team von Trainer Jürgen Klopp ausgeglichen. Leroy Fer (8.) hatte die Hausherren in Führung gebracht. In der Tabelle rückte Liverpool vorerst auf Platz zwei hinter Tabellenführer Manchester City. Der Salzburger Alexander Manninger stand nicht im 18- Mann- Aufgebot der Gäste.

Premier League, 7. Runde:

Freitag

Everton - Crystal Palace 1:1

Samstag

Swansea City - Liverpool 1:2

Hull City - Chelsea 2:0

Sunderland - West Bromwich 1:1

Watford - Bournemouth 2:2

West Ham - Middlesbrough 1:1

Sonntag

Manchester United - Stoke City 13 Uhr

Leicester City - Southampton 15.15 Uhr

Tottenham Hotspur - Manchester City 15.15 Uhr

Burnley - Arsenal 17.30 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Manchester C. 6 6 0 0 13 18 2. Liverpool 7 5 1 1 8 16 3. Tottenham 6 4 2 0 7 14 4. Everton 7 4 2 1 6 14 5. Arsenal 6 4 1 1 8 13 6. Chelsea 7 4 1 2 3 13 7. Manchester U. 6 4 0 2 5 12 8. Crystal Palace 7 3 2 2 3 11 9. West Bromwich 7 2 3 2 1 9 10. Southampton 6 2 2 2 1 8 11. Watford 7 2 2 3 -1 8 12. Bournemouth 7 2 2 3 -5 8 13. Leicester 6 2 1 3 -3 7 14. Burnley 6 2 1 3 -3 7 15. Hull City 7 2 1 4 -7 7 16. Middlesbrough 7 1 3 3 -3 6 17. Swansea 7 1 1 5 -6 4 18. West Ham 7 1 1 5 -9 4 19. Sunderland 7 0 2 5 -7 2 20. Stoke 6 0 2 4 -11 2