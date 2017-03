Chapecoense gewinnt bei internationalem Comeback

Der brasilianische Fußballverein AF Chapecoense hat den ersten internationalen Auftritt nach dem tragischen Flugzeugabsturz im vergangenen November für sich entschieden. "Chape" setzte sich am Dienstag in der Copa Libertadores mit 2:1 gegen Atletico Zulia aus Venezuela durch. Die 36.000 Zuschauer in Maracaibo bereiteten den Gästen aus Brasilien vor Anpfiff einen herzlichen Empfang.