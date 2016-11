Casillas möchte Comeback für Spanien geben

Spaniens langjähriger Teamtorhüter Iker Casillas hat ein Comeback in der Nationalelf nicht aufgegeben. "Wenn der Trainer mich braucht, wäre ich glücklich, wieder dabei zu sein", sagte der 35- Jährige am Montag in Madrid. Mit Casillas im Gehäuse holten die Iberer 2008 und 2012 den EM- Titel, 2010 die WM- Krone. Bei der diesjährigen EM- Endrunde saß er nur auf der Bank.