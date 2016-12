Carlos Tevez während eigener Hochzeit ausgeraubt

Der argentinische Fußballstar Carlos Tevez ist während seiner Hochzeit in Uruguay Opfer eines Einbruchs geworden. Der 32- Jährige habe den Raub nach seiner Rückkehr nach Buenos Aires bemerkt, verlautete am Dienstag aus Polizeikreisen. Tevez hatte am Donnerstag seine Lebensgefährtin Vanesa Mansilla geheiratet. An der Zeremonie nahmen mehr als 200 Gäste teil.