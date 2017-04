Canadi- Rauswurf: Jetzt schaltet sich Altach ein

Zum Thema Damir Canadi und Rapid ist alles gesagt - dachten viele. Am Montagvormittag klinkte sich Canadis Ex- Klub, der SCR Altach, in die mediale Dauererregung ein. Altach erwarte sich eine "seriösere Berichterstattung", rüffeln die Vorarlberger via Presseaussendung pauschal die Journalisten des Landes. (Im Video oben Bickels Statement zu Canadis Rauswurf.)