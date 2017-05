Canadi: "Einigen Spielern hat der Hunger gefehlt"

Während in Hütteldorf das Präsidium über den neuen Trainer tagte, brach - fünf Wochen nach seinem Rauswurf - Ex- Coach Damir Canadi im Hangar 7 in Salzburg sein Schweigen. Live auf ServusTV. Aber der große Rundumschlag vom erfolglosesten Rapid- Trainer aller Zeiten blieb - anders als bei Ex- Sportchef Andreas Müller - aus.