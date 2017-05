BVB- Trainer Thomas Tuchel: "Es gibt keinen Streit"

"Die Gerüchte sind wegen eines Interviews aufgekommen, das Herr Watzke am Samstag gegeben hat, an einem wichtigen Tag. Das ist sein Recht, er ist der Chef", sagt Tuchel über die Trainerdiskussion.

In dem Interview mit der "Funke Mediengruppe" gab Hans- Joachim Watzke zu, dass er mit dem Cheftrainer nicht immer einer Meinung sei. Zudem bestätigte er einen "Dissens" bezüglich des Spiels gegen Monaco einen Tag nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus. Auch einige Spieler kritisierten den eigenen Coach. Wie viele deutsche Medien berichten, ist die Trennung nur noch eine Frage der Zeit.

Tuchel wollte die Gerüchte nicht kommentieren und sich lieber auf die bevorstehnden wichtigen Spiele konzentrieren. Auf die Frage, ob er in der kommenden Saison noch Trainer in Dortmund sein wird, antwortete er: "Ich werde in Augsburg Cheftrainer von Dortmund sein, so viel ist sicher."

Ein klares Treuebekenntnis hört sich anders an. Laut "Bild"- Zeitung sucht der BVB schon einen Nachfolger für Thomas Tuchel. Mögliche Kandidaten sind Lucien Favre oder Diego Simeone.

Foto: GEPA

Die Dortmunder treffen im vorletzten Saisonspiel der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) auf FC Augsburg. Am 20. Mai folgt das Duell gegen Werder Bremen und das Pokalfinale steigt am 27. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Tuchel könnte sich also mit einem Titel aus Dortmund verabschieden.