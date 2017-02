Burgstaller trifft bei Schalke- Sieg gegen Saloniki

S

Burgstaller- Ersatzmann Huntelaar trifft zum 3:0

übernahm nach der Führung das Kommando. Burgstaller scheiterte wenig später aus spitzem Winkel an PAOK- Torhüter Panagiotis Glykos. Schöpf zeigte auf der rechten Seite gegen denMarin Leovac eine ansprechende Leistung, ehe er in der Pause in der Kabine bleiben musste.

Leovac sah für ein Foul an Schöpf in der 34. Minute die Gelbe Karte, ist damit für das Rückspiel in der kommenden Woche gesperrt. Max Meyer (82.) erhöhte im Finish mit einem Kopfballtreffer auf 2:0, danach wurde Burgstaller vom Feld genommen. Sein Ersatzmann Klaas- Jan Huntelaar machte noch das dritte Tor, womit Schalke die Heimpartie in Gelsenkirchen mit deutlich weniger Anspannung angehen kann.

Ibrahimovic schießt ManU gegen St. Etienne zum Sieg

Zlatan Ibrahimovic brachte ManU im Old Trafford in der 15. Minute in Führung. Nach einem Freistoß des Schweden wurde der Ball von der Mauer glücklich abgefälscht und rollte dann über die Torlinie. In der Folge entwickelte sich ein offenes Match mit Szenen auf beiden Seiten. In der Schlussphase der ersten Hälfte bestimmten die Franzosen sogar das Spiel.

Nach der Pause gab allerdings Manchester den Ton klar an. In der 49. Minute überwand Ibrahimovic Etiennes Torhüter Stephane Ruffier per Kopf, befand sich bei der Flanke allerdings im Abseits. Nach einer guten halben Stunde setzte Paul Pogba, der gegen seinen älteren Bruder Florentin spielte, einen Kopfball an die Latte. Ibrahmovic brach den Bann in der 75. Minute, als er nach Stanglpass von links nur noch einschieben musste. Vom Elfmeterpunkt fixierte der Stürmer den 3:0- Endstand.

Dzeko "erledigt" Villarreal beinahe im Alleingang

Ein lupenreiner Hattrick gelang Edin Dzeko beim 4:0 seiner AS Roma bei Villarreal. Der Bosnier traf von der 65. bis zur 86. Minute dreimal ins Schwarze und verschaffte den Italienern damit mehr als gute Chancen auf den Einzug in die Runde der besten 16.

Tottenham kassiert bittere Pleite gegen Gent

Tottenham , Dritter der englischen Premier League, handelte sich eine bittere 0:1- Niederlage ein, die aber gegen überraschend starke Belgier nicht gänzlich unverdient war. Das entscheidende Tor für den belgischen Liga- Mittelständler Gent gelang Jeremy Perbet (59.) aus kurzer Distanz nach einer Kombination über die linke Seite. ÖFB- Teamspieler Kevin Wimmer kam bei den Gästen aus England nicht zum Einsatz.

Tottenham-Kicker Moussa Sissoko kann's nicht fassen! Foto: Associated Press

Fiorentina überrascht mit Sieg bei den "Fohlen"

Vor einer schwierigen Mission steht Mönchengladbach nach einer 0:1- Heimniederlage gegen Fiorentina. Den einzigen Treffer im Borussia- Park erzielte Federico Bernardeschi an seinem 23. Geburtstag per Freistoß. Schachtjor Donezk bezwang Celta Vigo knapp 1:0, der FC Kopenhagen setzte sich bei Ludogorez Rasgrad 2:1 durch.

Gruppengegner von Rapid und Austria spielen 2:2

Das Duell der Ex- Gruppengegner von Austria und Rapid endete mit einer Punkteteilung: Astra Giurgiu und Genk trennten sich 2:2. Der FK Krasnodar, der in der Gruppenphase mit Salzburg zu tun gehabt hatte, kam gegen Fenerbahce Istanbul zu einem 1:0- Sieg. Eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schufen sich FK Rostow mit einem 4:0- Sieg über Sparta Prag und Olympique Lyon, das 4:1 bei Alkmaar gewann.

Die Ergebnisse:

FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)

KAA Gent - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Astra Giurgiu - KRC Genk 2:2 (1:1)

AZ Alkmaar - Olympique Lyon 1:4 (0:2)

Borussia Mönchengladbach - ACF Fiorentina 0:1 (0:1)

Celta de Vigo - Schachtjor Donezk 0:1 (0:1)

FK Rostow - Sparta Prag 4:0 (3:0)

Ludogorez Rasgrad - FC Kopenhagen 1:2 (0:1)

Olympiakos Piräus - Osmanlispor FK 0:0

Manchester United - AS Saint- Etienne 3:0 (1:0)

PAOK Saloniki - FC Schalke 04 0:3 (0:1)

RSC Anderlecht - Zenit St. Petersburg 2:0 (2:0)

Athletic Bilbao - Apoel Nikosia 3:2 (1:1)

Hapoel Be'er Sheva - Besiktas Istanbul 1:3 (1:1)

Legia Warschau - Ajax Amsterdam 0:0

Villarreal CF - AS Roma 0:4 (0:1)

Rückspiele am 22./23. Februar