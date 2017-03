Burgstaller- Assist bei Schalkes 1:0- Sieg in Mainz

Schalke 04 befindet sich nach dem Einzug ins Viertelfinale der Europa League auch in der deutschen Bundesliga im Aufwind. Die Gelsenkirchner landeten am Sonntag mit einem 1:0 in Mainz den erst zweiten Auswärtssieg der laufenden Ligasaison. ÖFB- Teamstürmer Guido Burgstaller leistete zum Goldtor durch Sead Kolasinac die Vorarbeit (50.).