Bundesliga- Absteiger Ingolstadt will Robert Zulj

Der FC Ingolstadt bastelt nach dem bitteren Abstieg weiter an seinem Kader für die kommende Zweitliga- Saison. Neuestes Objekt der Begierde soll laut "Bild" der Welser Robert Zulj sein. Zulj erzielte vergangene Saison sechs Tore in 23 Spielen für Greuther Fürth und zählte besonders in der Rückrunde zu den besten Spielern der zweiten deutschen Liga.