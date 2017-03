Bullen- Stürmer Oberlin fällt lange aus

Oberlin war in der Winterpause von Altach zurück zu Salzburg gekommen. Mit der Verletzung versäumt er jetzt das Spiel gegen seinen Ex- Klub. Am Sonntag müssen die Bullen nämlich im "Ländle" ran.

Bei einem Sieg dürfte der Meistertitel für Salzburg unter Dach und Fach sein. Dann lägen die Bullen schon mit zehn Punkten vor Verfolger Altach.