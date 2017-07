Bullen auf Malta: "Gegner kann unangenehm werden"

Kurz nach 13 Uhr hob der Meister gestern vom Flughafen Salzburg Richtung Mittelmeer- Insel ab. Auf Malta wurde das Team von Trainer Marco Rose von stechendem Sonnenschein inklusive 36 Grad in Empfang genommen. Vorboten auf das, was die Bullen in den nächsten Wochen erwartet: eine heiße Champions- League- Qualifikation!

Anlauf Nummer zehn

Für die Salzburger ist's Anlauf zehn in den Hauptbewerb, Versuch zehn, endlich in den Genuss der "Königsklassen- Millionen" zu kommen. In Summe bringt der Gruppenphasen- Einzug gut 20 Millionen Euro. Das sind Geldberge, auf welche die Bullen aufgrund der stets kleiner werdenden Zahlungen von Hauptsponsor Red Bull nicht verzichten wollen.

Gestern nicht im Flieger: Lainer (verletzt) und Problem- Boy Oberlin. Beim angeschlagenen Valon Berisha, einem Anker im Bullen- Spiel, besteht die Hoffnung auf Genesung. "Sein Fuß schaut nicht gut aus, er ist aber ein Krieger, will spielen", lacht Rose. Und: "Selbst wenn Valon nicht kann, wir haben einen Topkader!"

Hitzeschlacht

Das Trainer- Oberhaupt gibt sich vor der bevorstehenden Hitzeschlacht keinen Illusionen hin: "Der Gegner kann unangenehm werden. Die ganze Quali ist hart. Natürlich kann"s sein, dass ich jener Trainer bin, mit dem der Klub zum zehnten Mal die Königklasse verpasst!"

Valentin Snobe, Kronen Zeitung