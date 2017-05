"Bulle" Ulmer verpasst Irland- Hit - Koller sauer

Bei der Kaderbekanntgabe gab der Schweizer zu Protokoll: "Wir wollten ihn jetzt eigentlich aufbieten. Er hat aber leider etwas anderes geplant." Davon zeigte sich Koller wenig erfreut: "Nach der Vereins- Saison steht noch ein Länderspiel an, das ist seit 2002 so. Ulmer war jahrelang auf Abruf dabei. Das heißt, du hast in kürzester Zeit beim Nationalteam zu sein. Da kannst du nicht in Mauritius am Pool liegen."

Foto: GEPA

"Kann ich nicht nachvollziehen"

Die Teamkarriere des 31- jährigen dreifachen Internationalen dürfte damit beendet sein, bevor sie richtig losgegangen ist. "Wenn er jetzt eine Hochzeit während eines Team- Lehrgangs plant, das kann ich leider nicht nachvollziehen", war Koller auf der Pressekonferenz sauer.

Salzburg verwundert über Koller- Kritik

Ulmers Klub Salzburg zeigt sich indes angesichts der Äußerungen von Koller verwundert. Der Teamchef sei sehr wohl auch über die Knieblessur Ulmers informiert gewesen, habe das aber gar nicht erwähnt, betonten die Salzburger. "Wir wissen, dass er mit dem Knie schon länger Probleme hat. Er trainiert einen Tag, dann wieder einen anderen nicht", beschrieb "Bullen"- Coach Oscar Garcia die Verletzungssituation beim Linksverteidiger.

Vonseiten des Klubs wurde auch betont, dass Koller und ÖFB- Sportdirektor Willi Ruttensteiner in einem Gespräch mit Salzburg- Sportdirektor Christoph Freund über die Blessur informiert worden seien. "Ich habe in meiner bisherigen Karriere wenige Spieler gehabt, die so professionell sind wie Andi", sagte Oscar Garcia über den 31- Jährigen.

Der Spanier wollte aber keine Kritik am ÖFB üben. "Das Nationalteam ist nicht meine Sorge. Wenn der Teamchef ein Problem mit ihm hat, dann ist es ein Problem zwischen den beiden. Ich bin froh, dass ich so einen professionellen Spieler habe", erklärte der Katalane.

Im ORF- Fernsehen erklärte zudem Freund: "Das haben wir gestern auch so mit Ruttensteiner und Koller besprochen, darum wundert es mich schon ein bisschen, dass sie das auf die Hochzeit abtun, dass der Andi nicht dabei ist - das verdient sich der Andi Ulmer nicht."

Hier der Kader für das WM- Quali- Spiel gegen Irland im Überblick: