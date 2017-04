Brutal! Ried- Kapitän sieht nach Kung- Fu- Tritt Rot

Die zuvor äußerst fair verlaufene Partie wurde in der zweiten Halbzeit härter, was schließlich im Platzverweis für Reifeltshammer gipfelte. Der Innenverteidiger attackierte Marc Andre Schmerböck zu ungestüm mit dem Knie in Gesichtshöhe, Referee Harald Lechner zückte Rot. "Es tut mir leid, aber es sah wilder aus als es war", so der Kapitän.

Foto: SKY, GEPA

Ried musste trotz starker Leistung vor allem in der ersten Spielhälfte zum zehnten Mal in Folge ohne Punkt nach Hause fahren. Sieben Runden vor Schluss fehlen den Oberösterreichern vier Punkte auf die neuntplatzierten Mattersburger. Es wird eng …