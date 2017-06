Brentford gibt Kerschbaumer nach Bielefeld ab

In Bielefeld ist man froh, dass man sich die Dienste von Kerschbaumer sichern konnte. Armina- Geschäftsführer Sport Samir Arabi ist sich sicher, dass Kerschbaumer den 15. der abgelaufenen Zweitligasaison im Mittelfeld verstärken wird.

In London bei Brentford besitzt Kerschbaumer noch einen Vertrag bis 2019. In seinen beiden Saisonen in England bestritt der Mittelfeldspieler 50 Spiele für Brentford, erzielte einen Treffer und bereitete zwölf Tore vor.