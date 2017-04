Bremen- Siegesserie trotz Junuzovic- Tor gerissen

Die Bremer mit Junuzovic und Florian Grillitsch in der Startelf, spielten ihre Konter taktisch geschickt aus. Erst traf Junuzovic mit einer Direkt- Abnahme nach einer Hereingabe des in der 29. Minute eingewechselten Florian Kainz (37.), dann traf Finn Bartels nach Vorarbeit von Max Kruse mit einem sehenswerten Schuss (43.). Entsprechend frustriert waren die Frankfurter Fans, die ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Pause schickten.

Foto: GEPA

Mit einer Energieleistung wendete Frankfurt (Heinz Lindner auf der Bank) den nächsten Rückschlag aber gerade noch ab. Mijat Gacinovic (48.) und Marco Fabian per Foulelfmeter (73.) retteten der Elf von Trainer Niko Kovac noch einen Zähler. Das rot- weiß- rote Trio stand bis zum Schluss auf dem Platz, für Kainz war es der bisher längste Pflichtspieleinsatz im Dress von Werder.