Bremen: Allzweckwaffe Kainz startet endlich durch

Im Sommer 2016 kam der ÖFB- Teamspieler von Rapid nach Bremen, erst gegen Saisonende konnte Kainz überzeugen - trotzdem sind 14 Bundesligaeinsätze, davon nur einer von Beginn an, nicht das, was sich der 24- Jährige erwartete.

Kainz fühlt sich auf dem offensiven Flügel am wohlsten, doch in den vergangenen Testspielen lief er auch im offensiven Mittelfeld und als Stoßstürmer auf - und überzeugte. "Wir brauchen Spieler mit einer gewissen Flexibilität. Dann muss der Kader auch nicht allzu groß sein", lobt Werder- Manager Frank Baumann den Österreicher gegenüber dem Sportmagazin "kicker".

Foto: GEPA

Kainz kann seiner Vielseitigkeit viel abgewinnen, denn: "Ob als Achter, auf der Bahn oder als Stürmer - ich fühle mich auf allen Positionen wohl. Für mich ist wichtig, dass ich spiele." Beim ersten Pflichtspiel der Saison, am kommenden Wochenende im DFB- Pokal gegen den Drittligisten Würzburg, dürfte Kainz seinen Platz in der Doppelspitze fix haben, weil Fin Bartels gesperrt fehlt.

Die Chancen stehen also mehr als gut, dass der Ex- Rapidler in der kommenden Saison häufiger von Beginn an spielen wird. Florian Kainz - endlich angekommen in Bremen!