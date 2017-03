Brasilien kann die WM- Quali bereits klar machen!

Die "Selecao" führt die Südamerika- Gruppe souverän an, im Heimspiel gegen Paraguay am Dienstag soll der zehnte Sieg im 14. Spiel folgen. Verlieren zuvor Ecuador gegen Kolumbien sowie Chile gegen Venezuela wären die Brasilianer auch rechnerisch durch. Davon abgesehen kann die Mannschaft des noch ungeschlagenen neuen Trainers Tite bereits für die Endrunde im kommenden Jahr planen.

Foto: AFP

Argentinien will nach dem 1:0 gegen Chile indes in Bolivien nachlegen. Mit einem Erfolg könnte die Albiceleste den dritten Rang festigen oder sogar einen Platz vorrücken, wenn Uruguay nicht in Peru gewinnt. Unter Druck ist der nur sechstplatzierte Copa- America- Gewinner Chile.