Borussia Dortmund mit Lucien Favre einig?

Am 27. Mai endet für Dortmund mit dem DFB- Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt die Saison. Laut Informationen der "Bild"- Zeitung soll der BVB mit dem Nachfolge- Kandidat Lucien Favre bereits einig sein. Der Schweizer könnte einen Ein- Jahres- Vertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Favre ist jedoch beim OGC Nizza noch bis 2019 unter Vertrag. Weil er aber unbedingt zum BVB will, kämpft er angeblich um die Freigabe in Frankreich.

In einem Interview betonte Favre zuletzt: "Ich kommentiere keine Gerüchte. Man wird sehen. Die Bundesliga ist sehr attraktiv. Die Stadien sind immer voll." Der frühere Mittelfeldspieler war bereits von 2007 bis 2009 bei Hertha BSC als Trainer tätig. Von 2011 bis 2015 trainierte er Borussia Mönchengladbach.

