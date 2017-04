Böser Tritt gegen Knie! Hierländer verliert Nerven

Red Bull Salzburg hat nach dem 1:0 gegen Sturm den Titel praktisch in der Tasche. Überschattet wurde der mühevolle Dreipunkter aber von einem bösen Foul eines Sturm- Spielers. In der Nachspielzeit verlor Ex- Salzburger Stefan Hierländer die Nerven und trat den am Boden liegenden Wanderson absichtlich aufs Knie (das Foul sowie alle Highlights vom Spiel sehen Sie im Video oben.)