Bleibt Ancelotti Bayern- Coach? Das sagt Rummenigge

Karl- Heinz Rummenigge hat nach dem Aus des FC Bayern München in der Champions League und im DFB- Cup ein klares Bekenntnis zu Trainer Carlo Ancelotti abgelegt. "Carlo ist ein sehr guter und erfahrener Trainer. Seine Vertragslaufzeit ist bekannt (bis 2019), und darüber wird nicht diskutiert", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball- Rekordmeisters am Donnerstag in einem "Bild"- Interview. (Im Video oben Ancelottis Stellungnahme nach ddem 2:3 gegen Dortmund.)