Bizarr! RB Salzburg mit eigenem Europacup- Logo

Die Änderung war notwendig geworden, da das eigentliche Logo der Salzburger jenem von RB Leipzig zu ähnlich ist. Um die Logos besser unterscheiden zu können, musste der österreichische Meister nun seines abändern. Die UEFA hatte zuletzt bestätigt, dass beide RB- Klubs in der Champions League antreten dürften. Vorausgesetzt, Salzburg schafft erstmals die Qualifikation.

Foto: APA/BARBARA GINDL, GEPA

Bereits in der Vergangenheit trat Salzburg international mit einem anderen Logo an, als in der heimischen Liga. Hintergrund bisher war, dass der Klub im Europacup nicht Red Bull Salzburg heißen darf, sondern unter FC Salzburg geführt wird. Nun also die Änderung des kompletten Logos von zwei auf nur mehr einen Bullen.

So tritt der österreichische Meister in der kommenden Europacup- Saison an:

Foto: GEPA

Ganz oben im VIDEO sehen Sie, wie sich Red Bull Salzburg den eigenen Nachwuchs "heranzüchtet"!