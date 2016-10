Bittere Pleite für Mourinho: 0:4 gegen Chelsea!

Der englische Fußball- Rekordmeister Manchester United hat bei der Rückkehr von Ex- Chelsea- Coach Jose Mourinho an die Stamford Bridge eine bittere Niederlage bezogen. Chelsea gewann am Sonntag gegen den neuen Club des Portugiesen mit 4:0, der Spanier Pedro erzielte dabei nach 30 Sekunden das schnellste Tor in dieser Premier- League- Saison.