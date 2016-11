Bitter! Wimmer patzt mit Eigentor im London- Derby

Kevin Wimmer stand zum ersten Mal in der Premier League in der Startelf für Tottenham. Und dann gleich gegen Arsenal. Es war die 42. Minute: Der Nationalteamverteidiger beförderte im Nord- London- Derby gegen Arsenal eine Özil- Flanke (42.) per Kopf in die Maschen, nachdem er bereits in der fünften Minute Gelb gesehen hatte. Ein Elfmetertor von Rückkehrer Harry Kane (51.) brachte den Spurs im Emirates Stadion aber noch das 1:1.

Das Remis kostete Arsenal den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Die auch nach elf Runden noch ungeschlagenen Spurs sind Fünfter. Mittelfeldmann Dele Alli fehlte Tottenham wegen einer im Training erlittenen Knieverletzung. Englands Nationalteamspieler fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus.

Liverpool schießt sich mit 6:1 gegen Watford an die Spitze

Der FC Liverpool hat mit einem Kantersieg die Tabellenführung der Premier League übernommen. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp triumphierten am Sonntag an der Anfield Road gegen Watford (ohne den an den Adduktoren verletzten ÖFB- Teamverteidiger Sebastian Prödl) mit 6:1 (3:0).

Für Liverpool trafen Sadio Mane (27./60.), Philippe Coutinho (30.), Emre Can (43.), Roberto Firmino (57.) und Georginio Wijnaldum (90.+1). Daryl Janmaat (75.) gelang nur der Ehrentreffer für Watford. Liverpool ist jetzt seit neun Premier- League- Spielen ungeschlagen und führt nun einen Punkt vor Chelsea (5:0 gegen Everton) und jeweils zwei vor City und Arsenal.

Premier League, 11. Runde:

Samstag

Bournemouth - Sunderland 1:2

Burnley - Crystal Palace 3:2

Manchester City - Middlesbrough 1:1

West Ham - Stoke City 1:1

Chelsea - Everton 5:0

Sonntag

Arsenal - Tottenham Hotspur 1:1

Hull City - Southampton 2:1

Liverpool - Watford 6:1

Swansea City - Manchester United 1:3

Leicester City - West Bromwich 17.30 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Liverpool 11 8 2 1 16 26 2. Chelsea 11 8 1 2 17 25 3. Manchester C. 11 7 3 1 15 24 4. Arsenal 11 7 3 1 13 24 5. Tottenham 11 5 6 0 9 21 6. Manchester U. 11 5 3 3 3 18 7. Everton 11 5 3 3 2 18 8. Watford 11 4 3 4 -4 15 9. Burnley 11 4 2 5 -4 14 10. Southampton 11 3 4 4 0 13 11. West Bromwich 11 3 4 4 -3 13 12. Stoke 11 3 4 4 -5 13 13. Bournemouth 11 3 3 5 -3 12 14. Leicester 11 3 3 5 -5 12 15. Middlesbrough 11 2 5 4 -2 11 16. Crystal Palace 11 3 2 6 -3 11 17. West Ham 11 3 2 6 -9 11 18. Hull City 11 3 1 7 -14 10 19. Swansea 11 1 2 8 -11 5 20. Sunderland 11 1 2 8 -12 5